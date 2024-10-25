114學年申請入學 294校系僅參採學測1科、成長約1成
大學招生競爭日益激烈，114學年大學申請入學管道有2168個校系參與招生，其中294個校系只參採學測1科，比113學年增加24校系，成長約1成。
大學甄選入學委員會今天於網站公告114學年大學繁星推薦、申請入學校系參採學科能力測驗科目的情形，供考生報考學測時參考。
隨著少子女化趨勢，近年大學升學競爭日益激烈，不少校系都採取減少參採科目的方式，爭取更多的學生進入申請入學第一階段，之後再透過面試等方式，挑選出合適的學生。
根據甄選會公布的最新資料，114學年度申請入學有294個校系只參採一科（113學年度為270個校系）。其中167個校系只參採國文；51個校系只參採社會；44個校系只參採英文。
另外，有4個校系沒有參採任何科目，不過這些都是音樂、美術等校系，考生主要以術科分出勝負。
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