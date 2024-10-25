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114升大學申請入學 789校系參採學測3科最多、占3成6

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
甄選會今公告114學年大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生管道各校系參採學測考科。本報資料照片
甄選會今公告114學年大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生管道各校系參採學測考科。本報資料照片

大學甄選入學委員會今公告114學年大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生管道各校系參採學測考科。申請入學作為目前升大學最大招生管道，甄選會數據指出，114申請入學共有2168個校系參與申請入學，其中仍以參採學測科目三科最多，其次則為參採二科。

甄選會統計指出，114學年參與共有1712個校系參與繁星推薦招生，其中參採學測科目數以3科最多，共803個校系，約占總校系數47%，其次是參採4科519個校系，約占總校系數30%。

而甄選會也表示，申請入學參與招生共2168個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有789個校系，約占總系組數36%；其次是參採2科共584個校系，約占總系組數27%。核算參採科目時，數學A、數學B視為一科。

另外，由於近年持續受到少子化影響，尤其私立大學多希望在申請入學管道盡量招滿學生，也著手調整參採科目數量，盼有利於招生。

若和近三年數據比較，112學年申請入學參採三科的校系共885個，113學年則減至853個，114學年再減為789個；112學年申請入學參採二科的校系共542個，113則略增至549個，114學年再增為584個。

甄選會表示，114學年大學繁星推薦、申請入學2本招生簡章內容預計於11月4日公告；紙本則預計於12月2日正式發售。因學科能力測驗

為選考，報名時間為10月29日至11月12日，考生可先至甄選會網站參考今日公告的參採科目，以利學測選考。

甄選委員會提醒，114學年實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，將明訂於114學年度大學繁星推薦、申請入學招生簡章，確切內容仍以11月4日正式簡章公告為準，屆時請考生上網查詢。紙本簡章則訂於12月2日起公開發售。考生可透過就讀高中團購、個別網路訂購以及至各地代售點購買。

學測 申請入學 繁星

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