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大學AI聯盟 下學期增5門課

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
大專校院AI聯盟本學期先開出5門主導課程，本報再掌握，下學期國立陽明交通大學、政治大學也將加入開設主導課程。圖／讀者提供
大專校院AI聯盟本學期先開出5門主導課程，本報再掌握，下學期國立陽明交通大學、政治大學也將加入開設主導課程。圖／讀者提供

大專校院ＡＩ聯盟本學期先開出五門主導課程，國立陽明交通大學、政治大學下學期也將加入開設主導課程，且為了催人氣，連教育部政務次長葉丙成都將開班授課。聯盟學校也希望將課程散播至盟校、把餅做大，近日將研議下學期起，盟校在校內開設「衛星課程」，除可對應校內學生程度，評分也能因地制宜。

本報掌握，大專校院ＡＩ聯盟下學期將再推五門主導課程，包括教育部政次葉丙成開授「機率」，也加入清大資工系教授胡敏君開設的「機器導航與探索」。

此外，計算語言學專家、台大語言所教授謝舒凱，近年多為文學院學生開課，下學期預計於聯盟內開授「生成式人工智慧的人文導論」，課程等同向人文社會領域擴展，也讓聯盟內的教師認為較親民化，預計能吸引其他科系、領域學生加入。

另一項調整為，ＡＩ聯盟本學期的五門課均為封閉型授權，盟校學生評量均由主導課程教師負責，由一至兩名教師主責一門課並包攬課程評分。但下學期逐步擴展至條件式授權，盟校內由協同教師開設衛星課程，盟校學生評量方式依主導課程教師設計，但考試、評分則由盟校協同教師協助辦理。

至於本學期的頂大主導型課程獨缺陽明交大，陽明交大教務長陳永昇坦言這學期太趕，尚來不及開設其他課程，下學期開始，陽明交大也會加入開設主導課程，第一門課即為深度學習。

陳永昇也說，近期聯盟將開會討論下學期開設衛星課程事宜，如本學期主導課程之一、台大教授林軒田開設機器學習，下學期陽明交大也能開設一門機器學習為衛星課程，並由陽明交大安排一名協同教師，跟主導課程教師討論後客製化調整，作業批改、評分等可因地制宜，用衛星課程散播至盟校、把餅做大。

教師 衛星 陽明交大

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