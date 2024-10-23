補習班教程式 專家：高中課程有限

自APCS檢測納為升學參採後，也成為補教業者大餅。坊間APCS課程要價數千至萬元不等；甚至大學亦曾開設相關營隊，價格也逾萬元，教育團體評析，源頭於高中端資訊課程內容有限，大學端則提醒，多元入學原意並非學生所有管道都能參與，而是找到最適合自己的路。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，高中加深加廣課程，很多學校礙於資訊教師不足，進階程式設計等課程開不出來，學生若想準備APCS，多只能找外部資源。直接體現的狀況就是補習班愈來愈多，但補出來的學生是否真的符合大學的選才理想？值得關注。

台南二中教師涂益郎表示，學生後續可透過加深加廣課程選修進階程式設計，或利用彈性學習時間自主提升能力。近年學校也以遠距推動加深加廣課程，但若真的開不成，評估還是師資結構問題，若資訊教師還得兼行政，能上的課就會更少。

清大招生策略中心主任王潔說，以APCS為例，並非要求高中加深加廣一定開出該類課程，「否則名額不會這麼少。」多元入學管道上路，近年演變成家長想方設法，讓子女對特殊選才、APCS組等管道做準備，反而忽略各管道特殊性，「有點倒果為因。」

王潔指出，多元入學精神起初是針對不同族群需求給予不同管道，如學生擅長考試，可以選擇測驗型管道；有些學生專精於課外活動或具備特殊優良表現，也能檢具相關證明從特殊管道入學，只有找到最適合學生特質的管道，而非讓學生每個管道都能入學。