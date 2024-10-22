就學穩定性佳 114學年申請入學54系組參採APCS檢測成績

大學甄選會統計，114學年申請入學共54個資訊相關學系將「大學程式設計先修檢測」（APCS）列入第一階段檢定項目，學系以APCS組、資安組招生，提供198個名額。教育團體分析，APCS檢測不只可用於申請入學APCS組，也能用於特殊選才、申請入學一般管道檢附，可謂一魚多吃；對學系而言則能確保學生志向，降低轉系等風險。

配合政策和學習趨勢，107學年申請入學首度試辦資訊類學系第一階段檢定、篩選納入APCS比序，近年資工、電機系等也多設立APCS或資安組招生，相較去年APCS組、資安組名額減少，今年則呈反彈趨勢。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，APCS檢測起初是鼓勵學生增強STEM能力，高中生提早接觸coding，又APCS檢測不只可用於APCS組，學生也能用於特殊選才管道，或於申請入學一般管道中檢具作為多元表現，可謂一魚多吃。

台師大資工系教授李忠謀表示，APCS一年有三次考試，每個場次約四千席，除離島外幾乎滿座。應考者以高中生為主，主要目的還是用於升學，參與考試可拿到成績證明，對學生而言即可有一程式設計能力的認證。

李忠謀也說，又近年大學資通訊相關科系也希望準大一生先具備程式設計基礎，且確保學生入學前不會對科系有錯誤認知，更能降低轉系比率。

李忠謀談到，檢定成績包括程式設計實作、觀念兩部分，學生透過高中課綱課程修讀應可具備初級程度，若學生還有興趣，也能透過高三加深加廣課程再精進。高中教師到不必期望或要求每位學生都有考到滿分五級分的能力，APCS檢測類似英文檢定，是為學生現階段的學習成果定錨。

APCS檢測兩項均可分為一至五級分，今年台大、清大、陽明交大資工系APCS組兩項均要求考生須達四級分，台師大資工系則是觀念題需有四級分、實作題三級分。

清大資工系則表示，近年APCS組的學生入學後修課成績均佳，多在班上前十名。清大資工很早就參加APCS組，學生高中階段具備先備知識、興趣，大學投入資訊工程會更上手，且近年具備APCS檢定的學生愈來愈多，學系標準勢必也要提高，篩選適合的學生。