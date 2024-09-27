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私校退場校產轉移中央機關首例 中州科大完成過戶

中央社／ 台北27日電

位於彰化縣的中州科技大學退場，價值約新台幣23.6億元的校產，近期完成過戶給內政部，作為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊使用，成為校產轉移給中央機關的首例。

受到少子女化和財務惡化影響，中州科技大學於民國112年7月底停辦，後續依照「私校退場條例」，由教育部重組公益董事會，逐步走向退場。

退場條例規定，退場後的剩餘校產須「歸公」，由行政院徵求中央機關及地方政府的使用需求，討論後決定各校的活化方向。

教育部今天發布新聞稿指出，中州科大經行政院決議由內政部承接，規劃為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊場域使用。未來校舍將用於舉辦民眾自衛自救培訓課程、民防專業訓練、培育民防專業課程師資及建構全民防衛訓練等。

中州科大6萬745平方公尺校地及12棟建築物，總價值約23億6800萬餘元，已於今年9月24日全數過戶給內政部，成為私校校產轉移給中央機關的首例。

教育部最近1次私立高級中等以上學校退場審議會，核定4校法人解散。其中東方設計大學校產由高雄科技大學承接，規劃作為產學合作園區；大同技術學院校地將由嘉義縣市政府承接；環球科技大學（雲林縣）、明道大學（彰化縣）校產的承接單位，仍待行政院跨部會平台討論。

民防 行政院

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