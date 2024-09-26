防名額未確實回流 招聯會：已研議檢核機制供比對

中國文化大學、佛光大學、真理大學、大葉大學等4校日前發生名額未確實回流的狀況。大學招聯會今天表示，已研議名額回流的檢核機制，將由系統抓取資料以供比對。

113學年度大學分發入學管道於8月中旬放榜，整體缺額是近4年最低。但中國文化大學、佛光大學、真理大學、大葉大學等4校後續卻爆出名額未確實回流的狀況，教育部將視情節輕重扣減招生名額、獎補助款。

為避免招生名額未確實回流的問題再發生，教育部近日邀集大學考招相關單位，研議改善措施。

大學招生委員會聯合會執行秘書王泓仁今天告訴中央社記者，大學繁星推薦、申請入學等前面管道的招生名額如果沒有用完，就會回流到最後的分發入學管道；但為了讓回流名額的回報更準確，114學年起將增加名額回流的檢核機制。

王泓仁表示，以往都是讓大學端自行填報最後回流到分發管道的名額，114學年起將由系統抓取各校系在繁星或申請管道的缺額（應回流名額）資料；由於可能有學生錄取後卻未報到，因此分發管道實際回流名額仍讓大學端自行填報，大學端可比對系統的資料，並根據實際情況微調後再填報。

待名額回流檢核機制上路後，王泓仁提到，經由系統資料，就可查閱各校系填報的回流名額和系統內回流名額數據是否有差異，若發現學校回報名額和系統有落差，招聯會就會主動去關心學校的狀況。