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高中生關注設計科系 數媒最夯、融入AI應用加分

中央社／ 台北26日電

AI風潮席捲設計領域，根據大學問網站統計，建築與設計學群中，以數位媒體設計科系關注度最高，人氣較高的台師大設計系、成大建築系和東海建築系都是率先融入AI應用的科系。

大學問網站今天發布新聞稿指出，根據台灣設計研究院提出的「2023年台灣設計人才調查報告」，國內7大類設計師包括視覺傳達及商業設計、設計研究、多媒體設計、工業設計、空間及建築設計、時尚設計等領域，其中已有55.2%在工作中使用AI工具，前4類的使用率更超過8成。

根據大學問網站統計，從高中生對建築與設計學群220個大學科系的關注數據可發現，以數位媒體設計學類關注度最高，在商業設計學類人氣最高的是台師大設計系，建築學類人氣最高的是成大建築系和東海建築系，都是領先將AI應用融入研究和課程的科系。

大學問網站執行長魏佳卉表示，近年來設計科系成為高中生選擇科系的熱門選項之一，但設計領域大學畢業生薪資卻長期敬陪末座，導致許多家長憂心孩子的就業出路；但其實國內許多設計公司的規模並不大，很多設計師是自由接案自雇者，因此設計師的實質收入所得，未能全部準確納入勞保投保薪資統計中。

大學問網站提到，設計領域未來收入高低的關鍵，除了設計專業，也包含獨立作業和專案管理能力，加上數位工具及網路普及，可以自由選擇工作地點和類型的設計師，也成為年輕人嚮往的數位遊牧族，有志於設計領域發展的學生，可以及早學習AI的應用，讓AI工具成為未來的助力。

建築 科系 設計師

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