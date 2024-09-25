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葉丙成稱參加營隊無助升學 教部：學生要能提出反思

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部政務次長葉丙成日前奉勸學生不要再花錢參加大學營隊，內容多是玩樂性質，對申請入學沒有加分。但教育部官方調查指出，一一二學年學習歷程檔案「多元表現」的評閱重點，正包括活動參與經驗；教育部解釋，不希望學生只檢具證明、為做而做，而是觀察學生能藉由活動提出反思。

中山大學教育所教授施慶麟說明大學招生專業化發展調查計畫時提到，書審教師認為個人能力展現、多元表現、申請動機，及學生檢具的書審資料與準備指引相符合程度，都是申請入學書面審查評閱重點。

據一一二學年調查，個人能力展現方面，書審教師選擇的審查內容包括學生能力與人格特質、反思能力；多元表現方面，書審教師則看重學生多元能力，且有佐證較佳，也看重競賽表現和活動參與經驗；申請動機則看學生對學系的興趣與了解，以及學習計畫和生涯規畫。

媒體詢問，既然多元表現方面，書審教師多看「活動參與經驗」，包括營隊、社團等，是否和葉丙成的說法相左？施慶麟表示，不希望學生只檢具書面證明，而是反映於素養提升及活動後能否提出反思，學生可用精練的文字於學習歷程自述上撰寫，也相信書審教師不會只看學生參與的營隊次數。

高教司司長廖高賢則表示，如果學生參加營隊進而了解科系，「我們是鼓勵的。」但學生若只為增加學習歷程檔案營隊參與數，或希望提升書審分數、作為審核通過依據，則沒有直接關聯；活動有助於提升素養，才會成為判斷依據。

教師 教育部 申請入學

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