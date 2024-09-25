教團：學檔好壞 非教師責任

學習歷程檔案中的「課程學習成果」，是出自學生在上課時產出的作品，教育部「作伙學」團隊研究發現，逾六成教師認為，教學負擔重，沒心力安排可以製作成課程學習成果的內容。高中端就表示，考量孩子的升學需求，老師多半會在課程學習成果上協助學生，但也加重工作內容；教團則呼籲，「不要把學習歷程檔案好與壞的責任，變成任課老師責任」。

教育部「作伙學」團隊研究，有七成教師反映，缺乏時間安排可以製作成課程學習成果的內容；也有百分之六十一的教師認為，教學負擔已經過重，無心思設計適合產出課程學習成果的作業。

全中教會務顧問高孟琳指出，如果高中生真的在特定領域中有才能、並能展現出具體成果，可以走特殊選才管道升大學，要一般學生從平常的課程、多元選修、自主學習中產出特殊的具體成果較困難。

僑泰高中校長温順德表示，學習歷程檔案畢竟是學生申請入學的重要參酌項目，考量孩子升學需求，老師多半會規畫協助學生，最後的課程學習成果還要由老師審核，尤其在強調績效的私校，此狀況更明顯。他認為學習歷程檔案推動以後，不僅孩子更辛苦，也增加老師的工作量。

全教總高中職委員會主委林金財則說，對老師而言，課程學習成果應只是要認證內容確實是課程所產出，並沒有一定要為了學習歷程檔案而去開發課程內容。他擔心在教學現場，老師會「做過頭」，「不要把學習歷程檔案好與壞的責任，變成任課老師責任」，因為重點本來就是學生有產出，且能證明高中在校的學習。