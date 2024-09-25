大學重視學檔？ 近7成高中師存疑

高中升大學學習歷程檔案包括基本資料、修課紀錄、課程學習成果與多元表現四項，在課程學習成果方面，教育部調查顯示近七成高中教師不確定大學教授是否重視，六成教師認為沒有心思設計適合產出課程學習成果的作業，是他們面臨的挑戰。

針對外界質疑學習歷程已成為拚比學生家世背景的軍備競賽，教育部委託學者調查高中教學端的意見，昨天公布結果。

教育部昨舉辦「作伙學：學習歷程檔案審議計畫、大學招生專業化發展調查計畫」記者會，計畫主持人、台大教授林國明說，此計畫於今年採分層隨機抽樣，針對全國七十八所高中，逾二千八百名高三生，及逾一千二百名曾任教一○八課綱班級教師，進行樣本問卷調查，廣泛蒐集高中教學現場意見。

林國明表示，調查發現五成學生表示積極製作課程學習成果，高達六成三教師認為學生有積極產出、上傳課程學習成果一項，更有五成七學生滿意上傳成果。

但近年社會關心，學生原生家庭的社經背景，恐影響書面審查內容，擴大升學不平等。林國明指出，調查發現，父母若為研究所畢業者，相較持專科、大學學歷的父母，子女在製作課程學習成果上確實較積極；公立社區型高中相較公立明星高中學生，則更積極製作課程學習成果。

對於課程學習成果的難處，林國明表示，有七成教師反映，課程內容已教不完，缺乏時間安排製作成課程學習成果；六成九教師反映不確定大學教授是否重視；六成一教師認為，教學負擔已過重，沒有心思設計適合產出課程學習成果的作業，未來政策端可研議給予協助。

另約有百分之五的學生坦言教師不願協助製作課程學習成果，林國明表示，學生除每學期上傳學檔資料外，也可以在高三下學期提供ＰＤＦ備審資料參與申請入學，多少降低用系統製作學檔的意願。

調查顯示教師若願提供協助則學生愈積極製作、評價也愈趨正面，而據統計，積極參與社群學習的教師，也會較積極協助學生。林國明直言，教師的協助非常重要，政策上可多鼓勵教師參與社群學習。

教育部高教司長廖高賢表示，確實有發現教師完全不協助學生，教育部願找出箇中原因、提出誘因，提升教師的協助意願。