調查：不到1%高中生 為製作學習歷程檔案補習

108課綱在高中職推動學習歷程檔案，作為升大專的備審資料參考，常引發補習疑慮。台灣大學社會系教授林國明調查卻顯示，只有不到1%高中生，有為製作學檔補習。

林國明今天在教育部發表民國113年度全國高中學生與教師問卷調查成果報告，這項調查於112學年度針對全國高中3年級學生抽樣，共完成2825份學生問卷，完訪率為76.39%；教師問卷完成1228份，完訪率78.32%。

林國明指出，大多數教師因應108課綱實施，有調整自己的教學方式，朝向素養導向教學，也積極協助學生製作學習歷程檔案（學檔）。

外界常批評學檔加重了學生的補習負擔，不過林國明調查發現，只有不到1%的學生在高中3年中，曾為了製作學檔而補習或請家教；超過7成學生認為補習對製作學檔沒有實質幫助，藉由學校教師的指導和校內資源就能完成。

林國明透過回歸統計分析也發現，就讀公立社區高中和私立高中的學生，比公立明星高中的學生更積極製作學檔；偏鄉地區學生對作品的滿意度，高於都會地區。研究分析顯示，社會所認知的優勢背景學生，製作學檔的積極程度和滿意程度，沒有高於弱勢背景學生。

很多人反映學生製作學檔壓力很大，林國明說，多數學生還是把大部分時間放在課業學習上，如果教育界可以多宣導「不用每一科都做」，學生只要選擇有興趣的科目製作就好，就能降低過多的壓力與負擔。