明道大同東方環球4校 教育部核定法人解散

明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學今年8月1日起正式退場，學生安置到其他學校。教育部今天召開退審會，正式核定學校法人解散。

受到少子女化影響，台灣近年陸續有多所大專退場，明道大學（彰化縣）、大同技術學院（嘉義縣市）、東方設計大學（高雄市）、環球科技大學（雲林縣）等4校辦學到今年7月31日，8月1日起正式退場，4校合計898名學生，已陸續安置到輔大等其他學校。

教育部今天召開私立高級中等以上學校退場審議會，由次長葉丙成主持。4校的學校法人在經歷專案輔導、停辦後，報請核定解散，今天會議中所有出席委員無異議通過，同意4校法人解散。

教育部表示，4校經核定法人解散後，後續將依規定辦理清算及賸餘財產（剩餘財產）的歸屬事宜。