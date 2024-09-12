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實用性低 全教總：英聽考試可能停辦

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
114學年大學申請入學僅剩34個科系參採英聽成績，教育團體直言，「英聽考試最終可能走向消失、停辦。」示意圖。本報資料照片
114學年大學申請入學僅剩34個科系參採英聽成績，教育團體直言，「英聽考試最終可能走向消失、停辦。」示意圖。本報資料照片

一一四學年，大學申請入學僅剩卅四個科系參採英聽成績，教育團體直言，「英聽考試最終可能走向消失、停辦。」畢竟少子化下，為了搶學生，乾脆先降低門檻，再加上坊間已有各種國際化測驗，考生只要於學習歷程多元表現中檢附上述證明也能體現語言能力。相較之下，英聽測驗單分級較概略，也只能用於國內升學，實用性較低。

全教總政策部副主任巫彰玫表示，英聽近年報考人數、參採科系數都一直在減少，在於坊間設有全民英檢、多益、雅思等國際測驗，學生考取後，能於申請入學多元表現一項中檢附，同樣可以證明英語能力，不用仰賴英聽測驗。

巫彰玫也談到，英聽測驗只將學生程度分為ＡＢＣ三等級，對大學學系來講較為粗略。且頂尖大學熱門科系對學生的期望也不會只是英聽具備Ａ級，更多的期望可能是多益藍色證書，若參採英聽，則顯得畫蛇添足。

巫彰玫評估，因替代方案太多，愈來愈多學系選擇不參採英聽，對主辦方而言也不符合成本效益，未來英聽考試可能走向停辦，逐漸消失。

北市成功高中英文科老師陳國泰則認為，學測、英聽等作為升學考試，確實有其限制，英文好的學生多會選擇自行挑戰多益、托福等測驗，但對程度中等的學生，英聽考試還是一個努力的目標，可當作是高中階段學習成就認可。

陳國泰說，不會要求學生一定得報考英聽，但會和學生建議，可以透過英聽了解高中學習收穫，且沒有像坊間考試這麼昂貴。

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