明年申請入學 僅34系參採英聽

近年來願意參採英聽的大學科系愈來愈少，根據大學甄選會統計，明年、一一四學年申請入學，僅剩卅四系參採英聽檢定，其中多半是國立大學外文系以及全英語專班，其他如電資、醫學、電機等熱門科系，反多不參採英聽，就連台師大明年也「跳船」，不再將英聽納入檢定標準。

根據甄選會統計，以國內升大學最大管道、申請入學為例，一一一學年還有五十個科系參採英聽成績，至一一二學年減為四十五個科系組，一一三學年更只剩下卅四個，一一四學年雖維持卅四個系組，但和一一三學年對比，要求英聽成績達Ａ級的系組僅剩十三個，比一一三學年減少二系組；要求Ｂ級系組則有十八個。

進一步分析參採英聽的科系，主要多為頂大如台大、成大外文系和政大英語系，以及部分國際學院學士班、國際組和海外雙聯學位等。

台師大英語系一一四學年首度不參採英聽成績。系主任陳純音表示，希望將符合資格者的區塊做大，且申請入學機制內都還有機會看到學生英語表現，如二階甄選採英語面試。再者，師大鎖定英文成績頂標學生，也多會於學習歷程中檢附多益等成績證明。

陳純音也談到，近年英語能力佳的學生，更多是傾向參加坊間的標準化測驗，也設有聽力等測驗項目，且學生還能持成績申請交換學生、實習等。整體而言，學生升學要準備的東西已很多，學系評估後，不必再參採英聽一項。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，英聽參採學系確實一年比一年少，科系發現採計太多就會影響學生選擇意願，加上近年少子化，科系更不會任意設定門檻，導致減少學生母數。且教學現場學生英文呈雙峰化，若科系欲收英文成績好的學生，該批學生程度均佳，考不考英聽都沒有太大差別。

另外，國立大學熱門科系如電資、醫學、電機等亦多不參採英聽，得勝者文教升學輔導專家藍天予認為，電資等科系學科還是首重讀與寫，學術上較少使用到聽力，既然是次要需求，便不需要在入學端就用英聽篩選學生。