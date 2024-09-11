台師大英語系也跳車 114大學申請入學僅34系參採英聽

大學甄選會日前公告明年114學年申請入學等升學管道參採英聽測驗校系名單，以申請入學為例，僅剩34系願參採英聽檢定，主要多為國立大學外文系以及國際學士班。整體而言，近年願參採英聽學系愈來愈少，台師大英語系也不再將英聽納入檢定標準，系方表示，現在英文成績優異的學生會參與多益等測驗，無需再多設一個門檻。

甄選會統計，以國內升大學最大管道申請入學為例，111學年還有50個科系參採英聽成績，至112學年減為45個科系組，113學年更只剩下34個。最新114學年雖維持34個系組，但和113對比，需英聽成績達A級的系組13個，比去年減少2系組，要求B級系組18個，則增2個。

申請入學參採英聽的科系主要仍為頂大外文系，如台大、成大外文系和政大英語系，以及部分國際學院學士班、國際組和海外雙聯學位等。

台師大英語系首度不參採英聽成績，系主任陳純音表示，學系希望將符合資格者的學生群做大，且於申請入學機制內都還有機會看到學生的英語表現，如二階甄選採英語面試，都能看到學生聽力、口說表現。再者，師大鎖定英文成績頂標學生，也多會於學習歷程中檢附多益等成績證明。

陳純音也談到，近年英語能力佳的學生更多都傾向參加坊間的標準化測驗，也設有聽力等測驗項目，且學生能持成績於升大學後申請交換學生、實習等。整體而言，學生升學要準備的東西已很多，學系評估後不必再參採英聽一項。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也指出，英聽參採學系確實一年比一年少，科系發現採計太多就會影響學生選擇意願，加上近年學生已少，科系更不會任意設定門檻減少學生母數。且教學現場學生英文呈雙峰化，若科系欲收英文成績好的學生，該批學生程度均佳，考不考英聽沒有太大差別。

另外，國立大學熱門科系如電資、醫學、電機等亦多不參採英聽，得勝者文教升學輔導專家藍天予談到，電資等科系雖也讀原文書、使用外語，但學科還是首重讀與寫，學術上較少使用到聽力，既然是次要需求，便不會於入學端用英聽篩選學生。