未確實回流名額 文大：校長會依程序負行政責任

中國文化大學等4校發生名額未確實回流事件，其中真理大學、佛光大學校長近日陸續被解聘或請辭。文化大學今天表示，校長會依照程序負起應有之行政責任。

中國文化大學（台北）先前被爆料未確實回流名額，經教育部追查後，發現佛光大學（宜蘭）、真理大學（新北）、大葉大學（彰化）有同樣情形。教育部將依情節輕重，扣減大學招生專業化發展計畫補助經費、私校獎補助款，並依法嚴懲相關人員。

事發後，真理大學校長陳奇銘於8月29日遭真理大學董事會解聘，但真理大學董事會新聞稿指出，此事與名額短報問題沒有絕對關聯，因真理設有董事會督導與管考校長治校機制，每年都會考核校長治校績效。

佛光大學校長何卓飛今天告訴中央社記者，這起招生爭議雖源於對招生程序的誤解，相關檢討報告已回函教育部，他已向董事會請辭以示負責。

中國文化大學校方則透過文字回應中央社記者，校長一定會依照程序負起應有之行政責任。

大葉大學發表聲明稿指出，學校往年都如實申報，今年疏失在接獲教育部來函後，已回函說明，並將責成檢討，確保未來工作更嚴謹，避免類似問題再次發生。