高醫何宛怡教解剖學 成學生眼中「神一般的存在」

曾獲師鐸獎的高雄醫學大學助理教授何宛怡教授解剖學，在學生眼中是「如同神一般的存在」，她形容開大體是一門手藝，要求學生一定要親自實作、累積經驗值，同時也善用數位教才活化教學，並無償提供大量解剖學標本資料給全球醫學生使用。而對她來說，學習解剖不只是精進醫術，也是在學習生命教育。

何宛怡教授大體解剖學、胚胎學及組織學，她碰到同學的疑難雜症有問必答，學生對她都有很高的評價：「她很會開（大體）」、「在開大體方面真的如同神一般的存在」、「每次都最希望能找到老師來指導⋯⋯」

何宛怡說，開大體就如同一門手藝，需要不斷訓練。醫學系學生初次接觸解剖，需要學習怎麼使用器械，了解解剖刀的刀片要怎麼裝？止血鉗要怎麼用？接下來要掌握使用的器械與正確的時機，何時用小剪刀、大剪刀？這一刀切下去要多深，都有講究，「能夠去除不必要的組織，留下要觀察的構造，至少要練個幾年。」

解剖學不能只靠記憶死背，而是要親自實作，師父帶入門、修行在個人，何宛怡不時會提醒學生：「你們經驗值要自己累積，不要遇到困難就找老師。因為我的經驗值是大魔王等級，不要再幫老師累積經驗值了。」

何宛怡也善用數位教材來活化教學，以胚胎學為例，人類的胚胎發育是一個連續的過程，教科書展示的卻是斷斷續續的圖片，學生不易全盤理解，因此她借助國外學者製作的免費胚胎學動畫及影像。也因如此，日後她貢獻累積的解剖學標本資料，架設成「解剖學實驗影片教學」、「骨學影片教學」、「人體切面教學」等3個網站，無償供全球醫學相關科系的學生使用。

在每一次大體老師的啟用典禮上，家屬都會分享與大體老師生前相處的點點滴滴，以及他們捐贈大體的初衷，這些過程令人動容，也讓何宛怡更加堅定她的初衷。「其實這些大體老師才是我們真正的老師，學習解剖不只是精進醫術，也是在學習一種生命教育。」何宛怡期許自己在未來的教育路上，更加盡心盡力地培育人才，督促學生好好學習，唯有如此，才能無愧於大體老師及家屬的期望，並為國家培育更優秀的醫學人才。