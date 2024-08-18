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新住民之子努力不懈 立人高中曾立行繁星與分科都上醫學系
台中立人高中學生曾立行，媽媽是新住民，平日由祖母陪伴生活。但他一路由立人高中國中部直升高中，成績都保持校排第1名，還在繁星推薦和分科測驗都考上醫學系，努力獲得成果，學校和家長今頒給獎學金14萬元鼓勵。
校長劉坤源說，曾立行的母親是印尼籍，平日和先生在北部工作，他從幼稚園起，都由祖母一手拉拔長大、照顧生活起居。並從國一起就跟著哥哥到立人讀書，風雨無阻，非常努力，畢業典禮時獲得6年全勤獎表揚。
他說，立人高中本屆升錄取國立大學228人次，曾立行在繁星推薦就已通過成大醫學系第一階段，但他仍決定放棄進入第二階段，投入分科測驗，最後錄取長庚醫學系將前往就讀。
曾立行說，雖然他是新住民之子，又有隔代教養背景，但他不認為這對於學習有什麼阻疑，因為「重點是個人的思考和努力」他說，平日他上課、讀書時，「該認真時就認真」，因此專心在課業上，也曾代表學校參加中區生物學科能力競試。但是，生活也不能一直緊繃著，休閒時會參加桌遊社，作為調劑。
曾立行勉勵學弟妹，要妥善規畫生活和作息時間，有規律的生活，才能維持進步的腳步。另也鼓勵想就讀醫學系的學弟妹，可以主動與在大學或業界的學長連繫，吸取他們的經驗，會有很大幫助。
劉坤源說，除了依校內直升辦法考上醫學系可獲得10萬元獎助學金，也另外向學校家長會和立人教育基金會各爭取到2萬元獎助學金，給予曾立行鼓勵，並希望他能多回校分享學習歷程。
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