快訊

三重公車司機突自撞中央分隔島 車內一乘客輕傷

幫小孩存股18年賺849萬 他曝「報酬率160%」存股清單

為SRF案槓上中央？ 張善政：扭曲的程序廢除掉 就這個意思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新住民之子努力不懈 立人高中曾立行繁星與分科都上醫學系

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中立人高中學生曾立行繁星推薦和分科測驗都考上醫學系。圖／立人高中提供
台中立人高中學生曾立行繁星推薦和分科測驗都考上醫學系。圖／立人高中提供

台中立人高中學生曾立行，媽媽是新住民，平日由祖母陪伴生活。但他一路由立人高中國中部直升高中，成績都保持校排第1名，還在繁星推薦和分科測驗都考上醫學系，努力獲得成果，學校和家長今頒給獎學金14萬元鼓勵。

校長劉坤源說，曾立行的母親是印尼籍，平日和先生在北部工作，他從幼稚園起，都由祖母一手拉拔長大、照顧生活起居。並從國一起就跟著哥哥到立人讀書，風雨無阻，非常努力，畢業典禮時獲得6年全勤獎表揚。

他說，立人高中本屆升錄取國立大學228人次，曾立行在繁星推薦就已通過成大醫學系第一階段，但他仍決定放棄進入第二階段，投入分科測驗，最後錄取長庚醫學系將前往就讀。

曾立行說，雖然他是新住民之子，又有隔代教養背景，但他不認為這對於學習有什麼阻疑，因為「重點是個人的思考和努力」他說，平日他上課、讀書時，「該認真時就認真」，因此專心在課業上，也曾代表學校參加中區生物學科能力競試。但是，生活也不能一直緊繃著，休閒時會參加桌遊社，作為調劑。

曾立行勉勵學弟妹，要妥善規畫生活和作息時間，有規律的生活，才能維持進步的腳步。另也鼓勵想就讀醫學系的學弟妹，可以主動與在大學或業界的學長連繫，吸取他們的經驗，會有很大幫助。

劉坤源說，除了依校內直升辦法考上醫學系可獲得10萬元獎助學金，也另外向學校家長會和立人教育基金會各爭取到2萬元獎助學金，給予曾立行鼓勵，並希望他能多回校分享學習歷程。

台中立人高中學生曾立行（中），繁星推薦和分科測驗都考上醫學系。圖／立人高中提供
台中立人高中學生曾立行（中），繁星推薦和分科測驗都考上醫學系。圖／立人高中提供

分科測驗 新住民 醫學

延伸閱讀

屏東潮州高中黃兆立繁星雖失利 大學分科錄取台大醫學系

羅東高中陳又銘繁星醫學系落榜 衝刺42天拚分科上台大法律

大學分科放榜！台中一中錄取頂大356人 台大醫學系11人

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

相關新聞

新住民之子努力不懈 立人高中曾立行繁星與分科都上醫學系

台中立人高中學生曾立行，媽媽是新住民，平日由祖母陪伴生活。但他一路由立人高中國中部直升高中，成績都保持校排第1名，還在繁...

東華大學分發97個缺額沒招滿 教長指「少做了1個動作」

113升大學分發入學昨日放榜，全台12所公立大學未招滿，其中國立東華大學有97個缺額，較去年7個多出許多。校方評估，今年...

分發入學昨放榜 公立大學有缺額…教長鄭英耀：不是壞事

113升大學最後一個大型升學管道分發入學昨天放榜，由於政府今年起針對就讀私立大專校院學生提供學雜費補助，都會區老牌私校滿...

台大：明年申請入學名額增至51%

大學分發入學昨日放榜，國立台灣大學表示，今年最終分發入學名額一四七五個全數滿招。一一四學年招生會再略微提升申請入學、繁星...

電資效應 2類組學生「選系不選校」

升學輔導專家指出，今年分發入學整體錄取分數有提升，除醫牙熱門科系，電資科系深受學生喜愛，二類組學生選填志願有「選系不選校...

分發入學放榜 12所公立大學未招滿

一一三年分發入學昨日放榜，今年寄存名額發威，考分會統計，今年整體錄取率百分之九十四點六二、缺額二五○五個，兩者均為考招改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。