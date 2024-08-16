高中就雙主修一次考上警專 他立定目標當孤鳥也不怕
一般學生要到大學才會有雙主修，但為了考上警專，石睿璿卻從高二便開始過著雙主修的學生生活，一邊念商科專業科目，一邊念考警專的必考科目。他今年考上警專乙組行政警察科，寫下「應屆考取、首年考取」得漂亮成績。回顧高中三年的備考過程，他在壓力與孤獨中奮力向前，針對自己的目標全力以赴。他建議考生，不要管旁人眼光與流言蜚語，只要立定目標、當孤鳥也沒什麼好怕。
當警察是石睿璿從小的夢想，家人也鼓勵他捧穩定的公家鐵飯碗，「如果我能夠考上警專，會是家族中第一個警察。」他國中就立定志向考警專，但因為國中會考成績不理想，沒有考上普通科，而是考上國立高中的商業科，高二起就必須修讀本科的專業科目。但這些專業科目難度不低，跟考警專的必考科目國文、數學、歷史地理等截然不同，石睿璿等於從高二起就要雙主修。
石睿璿本想兩者兼顧，但又擔心分身乏術、兩敗俱傷，他取得老師的諒解，讓他在高三那一年針對警專科目全力以赴，他感謝老師的包容「開路讓我走」，能夠順利畢業與參加警專考試。然而在同儕中他成為孤鳥，同學準備統測時他完全插不上嘴、無法融入團體，「我是孤軍奮戰」，一個人奮鬥的感覺很孤獨。低潮時石睿璿向老師請教如何排解，老師告訴他「強者都是孤獨的」。他雖然不認為自己是強者，只是「認真的方法不一樣」，但因此釋懷。
談到讀書秘訣，石睿璿建議考生懂得「對症下藥 、集中火力」—針對考試最重要的部分準備。比方警專考試最重要的是國文和英文，他便集中火力準備這兩科。此外刷考古題也相當重要，近五年的考古題他每份考題都刷三次。第一次刷是剛開始備考時、第二次是被考到一半時，第三次是考前。不同階段刷考題，會讓考生「慢慢進入考題的節奏」，明白考題的取向、從中找到讀書的方向，知道該怎麼準備怎麼寫題。
備考最後一年石睿璿每天放學就衝補習班，一直待到打烊。考前兩三周，他感到自已像是「滿到無法再下載的USB」，什麼都無法吸收。他回到國中母校打籃球、返回國小母校幫忙帶學弟妹，「兩三天完全沒碰書本卻感到快樂」，再次拿起書本又找到衝刺的動力。
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