屏東潮州高中黃兆立繁星雖失利 大學分科錄取台大醫學系

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大學分科放榜，國立潮州高中三年級學生黃兆立（中）錄取台大醫學系，校長林逸文（左）、學務主任李伯恩（右）都相當開心。圖／報系資料照
大學分科放榜，國立潮州高中三年級學生黃兆立（中）錄取台大醫學系，校長林逸文（左）、學務主任李伯恩（右）都相當開心。圖／報系資料照

大學分科考試15日放榜，國立潮州高中黃兆立，繁星時通過台大醫學系第一階段，面試失利，個人申請錄取台大電機，但他仍決定再拚一次，分科測驗放榜錄取台大醫學系，分享讀書方法，遇到不懂的一定問到懂，追著老師問，也提到自律很關鍵。

潮州高中校長林逸文說，黃兆立數理天分，自學能力佳，善於思考且廣泛閱讀，數理科表現出色，高二曾奪得清華化學盃全國筆試第一名，並參與關於空氣鳳梨對空汙PM2.5減少影響研究，並獲得全國科學展覽會的第二名以及國際科展三等獎，研究期間，黃兆立自學閱讀「Campbell Biology」原文書，希望可以對生物更能理解。

潮州高中指出，黃兆立高二時，丹麥姊妹校來訪，與屏東特殊教育學校舉辦地板滾球大賽，他擔任小隊輔，協助丹麥學生與屏特教學生翻譯，需理解地板滾球專有名詞、賽制等英文說法。高三時黃兆立每天用英文撰寫對一篇文章的感想，定期回顧並自我修正，或請英語老師、同學提供反饋，學測時英文15級分，翻譯寫作方面也拿到高分，今年3月多益分數考取925金色證書。

黃兆立學測時國、英、數A、數B、自然與社會，6科都考出滿級分，總計90級分，繁星通過台大醫學系第一階段，面試失利。個人申請錄取台大電機系，但他決定再拚一次，7月參加分科考試，本月15日放榜，錄取台大醫學系。

黃兆立說，進入台大後，希望能在醫學專業學習之餘，仍保持對電機工程興趣，可能會選修相關課程或跨領域研究，將醫學與電機結合，探索更多可能。他相信跨領域學習不僅能拓展知識，也能在未來職業生涯帶來更多的發展機會。

面對未來大學之路，黃兆立說，感謝家人、老師和同學的支持與鼓勵。雖然未來的學習路充滿挑戰，他也準備好面對這些挑戰，希望能在醫學領域為社會做出貢獻。他會保持對學習的熱情，尤其在數理和生物學，期待在台大醫學系中不斷成長。

台大 放榜 醫學

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