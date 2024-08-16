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台大：明年申請入學名額增至51%

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台灣大學。圖／聯合報系資料照片
台灣大學。圖／聯合報系資料照片

大學分發入學昨日放榜，國立台灣大學表示，今年最終分發入學名額一四七五個全數滿招。一一四學年招生會再略微提升申請入學、繁星推薦名額占比，預計申請入學名額占比將提升至百分之五十一。

台大公布分發入學熱門科系最低錄取分數，醫學系自費生參採五科，最低錄取分數門檻二八七分；牙醫系同樣參採五科，門檻二八三分。第二類組熱門電機系參採四科，門檻二二九分；資工系參採科目和電機系雷同，但數甲加重計分，門檻二三八點五分。一類組熱門科系財經系二四○分，法律系財法組則為二九二分。

台大註冊組組長李宏森談到，台大分發入學滿招，分發入學名額占比於所有招生管道中占百分之卅四，但經先前申請入學、繁星推薦名額回流後，名額占比來到百分之四十二，略高於全國平均百分之卅八。

來年台大總招生名額上看三四八三個，三大招生管道名額變動不大，預計繁星、申請名額占比略增加百分之〇點八，屆時繁星推薦名額占比將增為百分之十二點四，申請入學增至百分之五十一點二，分發入學則會約略從百分之卅七減為百分之卅五，屆時由教育部核定。

此外，台大也統計，今年分發入學錄取新生仍多來自傳統都會區明星高中，建中錄取二○一人最多、北一女中一三六人次之，師大附中也有一二○人錄取。

較為特別的是，薇閣中學緊接師大附中後，七十人錄取，為私校第一。

台大 申請入學 門檻

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