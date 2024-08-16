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電資效應 2類組學生「選系不選校」

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
113升大學分發入學昨放榜，電資科系深受學生喜愛，二類組學生選填志願有「選系不選校」的趨勢。 本報資料照片
113升大學分發入學昨放榜，電資科系深受學生喜愛，二類組學生選填志願有「選系不選校」的趨勢。 本報資料照片

升學輔導專家指出，今年分發入學整體錄取分數有提升，除醫牙熱門科系，電資科系深受學生喜愛，二類組學生選填志願有「選系不選校」的趨勢，成大資工首度與台大機械同分，中原資工的錄取分數躍升二十四分，平均分有望挑戰前段國立大學非熱門科系。

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪說明，三類組十大熱門科系仍有四個牙醫系，學生對牙醫系的興趣偏好明確。二類組十大熱門科系仍被電機、資訊科系占據，且「電資效應」持續發威。

劉駿豪舉例，去年台大土木和中正電機甲組同分，今年中正電機則反超五分，而成大資工去年錄取分二百四十五，較台大機械低，但今年兩校系的最低錄取分都二百五十五分，中字輩四校電機系已可與台大非電資熱門科系平分秋色。台大資管系錄取分數則從二百二十九跳升至二百四十四，成長幅度驚人。

劉駿豪提到，許多學生在諮詢志願選填時，便清楚表明選擇電資科系的決心，除了頂大，老牌私校也因經營長久、有口碑，出現在學生的口袋名單當中。加上受到科技業大熱影響，未來電機系的分數只會愈來愈高。

而一類組仍以台大財金、台大法律財法組及台大法律司法組排名前三，劉駿豪分析，一類科系的學生仍以「選校」為主。

台大 科系

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