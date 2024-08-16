分發入學放榜 12所公立大學未招滿

一一三年分發入學昨日放榜，今年寄存名額發威，考分會統計，今年整體錄取率百分之九十四點六二、缺額二五○五個，兩者均為考招改制後近三年來最低。卅一所學校未招滿，其中十二所為公立大學，主要為地區型公校。考分會指出，政府補助就讀私立大專校院學雜費確實有作用，部分地區型公校有缺額，但都會區私校多滿招。

考分會統計，今年分發入學招生名額約三點七萬個，最終三點五萬人獲錄取，又分發入學已是最後一個大型升學管道，最終剩二五○五個缺額未招滿。

考分會執行秘書沈聖智分析，今年分發入學和一一○年、考招改制前近似，評估已趨穩定，整體缺額較往年少，主因在於回流名額減，學生多於繁星、申請入學就錄取滿意的校系。

考分會數據也指出，今年仍有卅一校未招滿，以實踐大學缺二九六個最多，其次為長榮大學二六八個；若以分發缺額率觀之，最高者為玄奘大學，缺額率百分之九十五，真理大學百分之七十九次之。

考分會進一步分析，公立大學未招滿者多是地方型學校，包括金門大學、東華大學、台東大學，去年公立大學缺額數多在一至十六個左右，今年如金門大學則有八十六個缺額，東華大學則為九十七個。

今年政府補助就讀私立大專校院學雜費，外界預測，有口碑的私立大學屆時有望和地方型公立大學搶學生。沈聖智說，今年都會區私立大學多能滿招，政策確實有幫助。

實踐大學回應，今年缺額僅占總招生名額約百分之九，且主要分布於高雄校區，學校先前並無寄存名額，表現較去年仍有進步。

東華大學校長徐輝明表示，今年地震造成理工學院大火、宿舍受損，後續颱風等導致花蓮交通不便，都影響學生家長意願，原預估缺額約四、五十個，但竟高達九十七個。學校爭取經費近六億重新整修宿舍；學科方面也調整，提供彈性學科選擇，希望提升學生願意就讀。

另外，考分會也統計，今年缺額最多學群為藝術學群百分之廿七點九七，滿招的有生命科學、生物資源、數理化學三學群，工程、資訊學群因招生母數大仍有缺額；文史哲學群也有缺額，但僅占學群總名額不到一成，情況和往年近似。