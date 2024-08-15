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成績亮眼！這所高中48人錄取醫牙學系 121人上台大比率全國之冠

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北市私立薇閣中學48人錄取醫牙學系 121人上台大比率全國之冠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
私立薇閣中學今年成績亮眼，各大醫牙學系共48人，包含6人錄取台大醫學系，9人錄取陽明交大醫學系，而成功考上台灣首府台大更多達121人。圖／薇閣中學提供
私立薇閣中學今年成績亮眼，各大醫牙學系共48人，包含6人錄取台大醫學系，9人錄取陽明交大醫學系，而成功考上台灣首府台大更多達121人。圖／薇閣中學提供

分科測驗今天放榜，私立薇閣中學今年成績亮眼，各大醫牙學系共48人，包含6人錄取台大醫學系，9人錄取陽明交大醫學系，而成功考上台大的學生更多達121人。校方表示，學生堅定未來目標，不管是學測、申請到分科測驗，展現耐力與信心，努力也沒有白費，最終收穫甜美果實。

熱愛生物，奧林匹亞榮獲三等獎的吳宇星學測59級分的他，原可以推甄陽明交大醫學系但選擇放棄，投入分科測驗往心目中的第一志願邁進，成功錄取台大醫學系；在高一與中研院人才培育計畫中參與多項研究自稱有「匠人精神」的黃子祐在學校幫助下5科總分294分的高分，錄取第一志願台大牙醫系，讓他穩定探索，找到屬於自己合適領域，充分發揮。

從高一就開始對電機領域感興趣的章乃心成功錄取台大電機系，她也感謝學校給予豐富的資訊電機實作機會，及英語話劇比賽、自主學習成果發表等表現空間，讓她更加肯定自己。她也鼓勵學弟妹，不管夢想有多遠大，只要按部就班，終究可達成；榮獲TRML數學競賽北區一等獎，全國銀牌獎成績的范婕琳，錄取第一志願台大財金系同時錄取澳洲墨爾本大學，她也感謝老師，接下來也會朝新目標，繼續努力。

薇閣老師徐晏緹表示，學生在課外活動及各項競賽皆展現創意，勇於探索潛能、多元發展，同時堅定未來目標，一路闖關從學測、申請到分科測驗，展現耐力與信心成功收穫甜美果實；老師林岱霓說，參加分科測驗學生，雖多了半年的辛苦，但在老師帶領、持續相信自己努力，最終達到理想目標。

分科測驗 台大 醫學

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