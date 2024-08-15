大學分科測驗放榜 武陵高中錄取頂大377人、醫學系42人

桃園市立武陵高中今年大學分科測驗中表現亮眼，共有377名學生被錄取進入各大學醫學系及台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖學府。

數理資優班的陳詣安、蕭竣祐、林威橙、李恆穎在學測成績或個人申請結果不如預期後，毅然決定專注於分科測驗，最終都成功進入台大不同科系。錄取台大材料系的陳詣安分享，他在畢業典禮後每天在圖書館待13小時，同時保持運動以釋放壓力。蕭竣祐則因學測英文成績不理想，轉而準備分科測驗，通過刷約60份模擬試題，最終超越預期，考入台大資工系。

林威橙成功進入台大物理系，他坦言高一、高二時過於沉迷足球而忽視學業，直到高三才開始認真備考，他建議學弟妹要及早打好英文、國文等基礎科目。李恆穎如願錄取台大資工系，他在高二時參加校內資訊讀書會，培養了對程式設計的興趣。

就讀科學班的鄧彥華成功錄取台北醫學大學醫學系。他表示比起看著電腦，更喜歡接觸人群，幫別人解決問題。經過高一、高二的探索期後，他決定將醫學系列為第一志願。雖然個人申請台大醫學系未能通過第二階段，但他在最後40天內全力備戰，屏蔽手機、電腦等干擾，最終如願以償。他也強調，同儕間的相互鼓勵是他最大的動力。

曾任熱舞社長的陳芯郁考入台大政治系。她表示，擔任社長時的決策經驗激發了她對政治的興趣。陳冠升則因為是「鐵道迷」而選擇台大地理系，他曾為了追即將停駛的南迴線復興號，環繞台灣一圈。

就讀語資班的劉閔晴因喜愛與人溝通和追星文化，早早確立了就讀傳播科系的志向。儘管在個人申請中通過了政大和師大教育系的第一階段，她仍決定放棄面試機會，全力準備分科測驗，最終如願考入政大大傳系。