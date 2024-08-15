魯凱族之女吳善宇放棄台大法律 如願上台大政治拚外交

台中女中學生吳善宇是魯凱族人，她的父親從屏東山地門「北漂」到台中，每天台中到南投往返通勤，善用瑣碎時間讀書，個人申請錄取台大法律系，但卻放棄，改拚分科測驗挑戰分發入學，如願拚上台大政治系國際關係組，希望發揮所學，為改善台灣外交盡心力。

吳善宇對國際事務感興趣，每每看到台灣外交面臨困境，感到心痛，立志要讀外交系，擔任外交尖兵，今日放榜如願上台大政治系國際關係組。

吳善宇的父親是屏東山地門鄉魯凱族人，到南投草屯定居。吳善宇須每天從南投到台中通勤，學測階段就考出佳績，她從小立志要當外交官，對國際事務興趣高，在高中選修英語、西班牙語，早作準備。

吳善宇說，台灣長期努力拚外交，卻一直陷入困境，雖申請錄取台大法律，毅然放棄，轉戰分科測驗，上台大政治系國際關係組。

吳善宇說，她期待升大學後努力學習，未來發揮所長，幫台灣突破外交困境。