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羅東高中陳又銘繁星醫學系落榜 衝刺42天拚分科上台大法律

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣分科測驗一、二、三類組榜首都在羅東高中，左起陳又銘、游紫然、李昕澤。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣分科測驗一、二、三類組榜首都在羅東高中，左起陳又銘、游紫然、李昕澤。記者陳敬丰／攝影

大學分科登記分發放榜，宜蘭羅東高中今年囊括縣內一、二、三類組榜首，國立大學錄取錄超過50%。其中一類組榜首陳又銘是數理資優班學生，原本打算念醫學系，遺憾繁星二階未被台北醫學大學錄取，衝刺42天後再戰分科，最後改填台大法律系，走上法律之路。

羅東高中表示，今年參加分科測驗登記的學生為176人，90人錄取國立大學，錄取率51.14%，台清交成政等頂大與醫、牙學系錄取者27人，包含1人錄取台大醫學系公費組；數理資優班的陳又銘、游紫然、李昕澤分別是縣內一類、二類、三類的榜首。

陳又銘有志從醫，校內成績排名前列，學測54級分，也順利通過北醫醫學系繁星入學一階，但5月30日公布第二階段錄取卻沒看見自己的名字，距離分科測驗剩下42天，咬牙再拚，報考7科，最後在台大法律系的篩選科目中排名全國第9，「之前沒想過念法律，但也是有興趣的方向。」

二、三類組的榜首游紫然、李昕澤和陳又銘是同班同學，游錄取國立清華大學資工系電資組，有些遺憾數學沒有發揮好，仍然很高興進入頂大；李錄取國立成功大學牙醫系，他繁星申請長庚大學醫學系，第二階段25取19，卻意外成為落馬的6人，「真的很嘔！」沒想到分科進入成大牙醫，也算塞翁失馬焉知非福。

宜蘭高中190人參加分科登記分發，99人錄取國立大學，10人錄取頂大，包含台大法律系的劉宇珩、台大國企的朱聿山；蘭陽女中161人參加登記分發，53人錄取國立大學、9人進入醫藥相關科系，13人前進頂大，包含台大電機系的石晏禎、台大政治系的謝依涵。

宜蘭高中190人參加分科登記分發，99人錄取國立大學。圖／宜蘭高中提供
宜蘭高中190人參加分科登記分發，99人錄取國立大學。圖／宜蘭高中提供
羅東高中參加分科測驗登記的學生為176人，90人錄取國立大學，錄取率51.14%。記者陳敬丰／攝影
羅東高中參加分科測驗登記的學生為176人，90人錄取國立大學，錄取率51.14%。記者陳敬丰／攝影
蘭陽女中161人參加登記分發，53人錄取國立大學。圖／蘭陽女中提供
蘭陽女中161人參加登記分發，53人錄取國立大學。圖／蘭陽女中提供

台大 繁星 醫學

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