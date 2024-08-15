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歷史系分科測驗入學招滿 成大：在教育界仍有一席之地

中央社／ 台南15日電

113學年度大學分科測驗入學今天放榜，國立成功大學歷史系45個名額招滿，讓6月申請分發入學掛零掀熱議成為往事；副校長李俊璋表示，證明成大歷史系在教育界仍有一席之地。

成大今天告訴中央社記者，成大歷史系在大學分科測驗入學45個名額全數招滿，繁星計畫8個名額也招滿，消弭外界誤會。

李俊璋也表示，大學分科測驗入學招滿，證明成大歷史系在教育界還是有一席之地，很多學生對歷史課程有興趣，校方將好好教育學生，讓他們未來有更好發展。

113學年度大學申請入學管道統一分發結果6月公布時，成大歷史系分發掛零，當時校方推測和AI（人工智慧）浪潮影響下，未來就業趨勢可能出現變化有關，掀起網路熱議。

成大歷史系之後也發表從「零」的反思聲明指出，此事對系上師生帶來巨大震撼，也提供機會讓歷史系加速調整體質，思考歷史學專業如何回應高齡化、少子化、科技與環境快速變遷等重大社會議題，將檢討招生機制。

成大歷史系1969年創立，1972年增設夜間部，1985年成立歷史語言研究所，包括中文、歷史兩組；1993年兩組各自獨立，歷史組改名歷史研究所，招收碩士班研究生，1997年博士班招生。

因應社會變遷，成大歷史系夜間部1997年改為進修推廣部，2000年停止招生，2003年起招收夜間上課碩士在職專班，後因階段性推廣教育任務完成而停招。

目前，成大歷史系設有大學部、碩士班和博士班，分別是大學部223人，研究所博士班、碩士班共69人。

分科測驗 成功大學 成大

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