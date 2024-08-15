大學分發入學放榜 中一中、中女中錄取台大醫科增

113學年度大學分發入學管道今天放榜，台中一中及台中女中這次錄取台大醫學系人數都較去年增加，台中一中11人、台中女中6人，中一中選擇電機及資訊科系的人數也較去年增加。

113學年度大學分發入學管道今天放榜，台中一中校長林隆諺在放榜記者會中表示，今年錄取熱門國立大學（台、清、陽交、成、政）人數共356人，總計獲國立大學及醫科錄取人數共671人，錄取率83.77%。而錄取台大醫科人數11人，比去年8人增加。選擇電機與資訊科系人數也較去年增加，顯示受潮流趨勢影響。

台中女中校長洪幼齡指出，今年錄取熱門國立大學人數286人，總計錄取國立大學及各校醫科人數共501人，錄取率80.4%；台大醫學系今年錄取6人，比去年2人增加。

錄取台大醫學系的台中一中學生陳瑞韓接受媒體聯訪時表示，從小興趣廣泛，喜歡下廚、跳舞、追星，高一時看到媽媽去考中餐丙級證照，她也在高二時跟隨媽媽腳步，拿到中餐丙級證照。她說，自己的考試態度就是不要太焦慮，不要想太多，「唸就對了」。

具魯凱族原住民身分的台中女中學生吳善宇，在學測時錄取台大法律系，但她選擇放棄，重新參加分科測驗，順利進入台大政治系國際關係組，她表示，從小的志願就是當外交官，從剛結束的巴黎奧運中，她看到要為台灣正名，背後還有很多的因素要考量，她希望未來台灣能走出外交困境。

台中女中曾盈盈這次如願錄取台大醫學系，她表示，雖然在學測時以滿級分通過台大醫學系第一階段門檻，但未能通過第二階段面試而未錄取，因此全力衝刺分科測驗，考出總分297分，順利錄取台大醫學系。