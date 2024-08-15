分科測驗數甲考的簡單 大學二三類組校系分數提高
113學年度大學分發入學管道今天放榜，由於分科測驗數甲今年考的比較簡單，頂、前標都較去年（112學年度）提高4級分，因此二、三類組有採計數甲的校系，錄取分數也普遍提高。
今天分發放榜，許多考生都發現二、三類組校系的分數較去年（112學年度）提高不少，有些分數去年能考上某些熱門校系，今年則抱憾。
升學輔導專家劉駿豪表示，主因是今年分科測驗數甲考得較簡單，五標依序是45、38、27、18、12，較去年（41、34、22、13、8）提高4到5級分。因此有採計數甲的校系，錄取分數普遍也會提高約4級分；如果數甲加權2倍，則會提高約8級分。
以台大醫學系（自費）為例，數甲加權1倍，錄取分數從去年的283級分，提高為287級分；台大電機系數甲加權1倍，從225級分提高為229級分；台大資工系數甲加權1.25倍，但名額減少，分數從235.5級分提高為238.5級分。
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