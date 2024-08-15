大學入學放榜嘉義高中成績亮眼 醫牙系與頂大中字輩電機資工學系平分秋色

大學入學放榜，國立嘉義高中升學成績優異，先前經繁星推薦、申請入學、四技申請及獨招等各管道錄取各大學校系計593人，另有342人參加分科測驗，國立大學升學率近74%，除傳統醫牙科系依舊保持約30人佳績外，台清交成等頂大以及中字輩大學電機資工學系共33人。

校方說，錄取各大學醫牙學系共27人，9位重考生也如願上醫牙學系；錄取頂尖大學校系計有台大8人、清大19人、陽明交大25人、成大43人、政大11人；國立大學共錄取439人，國立大學升學率近74%。

不少成績表現頂尖學生，未循傳統價值選擇醫學系，而是優先選擇「電機/電子/資訊工程」等IT產業科技學系。甄選入學53人及分科分發入學49人，共計102人錄取公私立大學「電機/電子/資訊工程」等半導體產業相關科系，其中台清交成等頂大及中字輩大學電機資工學系共33人。

「科學班」台大醫學系包括個人申請榜首蘇玥儒共2人、電機/資工系3人，國私立醫牙科系共11人，台清交成電機/資工系共計7人；台大物理與材料，成大心理與機械，北醫藥學等各1人。

「數資班」2名同學考上醫科，全班6成錄取頂大校系，過半同學選擇半導體領域的相關科系就讀。「高瞻班」同學近8成分科錄取國立大學。語資班21人，6位錄取台大，全班3分之2錄取頂大。另有3人錄取國外頂尖名校；除特殊班表現傑出，「普通班」升學表現不遑多讓。

校長陳元泰說，隨著AI及半導體風潮，選擇電機、資訊等IT產業科系學生增加，從申請入學及分科測驗分發看出，中字輩電機科系分數甚至超越部分頂大二類科系，高中生對半導體相關科系選擇非常熱絡，但就國家人才培育與需求而言，應以培育多元人才為目標，過度的科系集中或許也會成為未來的問題。