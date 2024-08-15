補助私立大學學雜費成助力 都會區私校多滿招

113學年大學分發入學管道今天放榜，根據大學考試入學分發委員會觀察，政府補助私立大學學雜費確實有產生幫助，地理位置在都會區的學校幾乎都滿招。

大學考試入學分發委員會今天公告113學年度大學分發入學管道錄取結果，今年有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名，3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，缺額總計2505個，是近4年最低。

根據考分會資料顯示，今年有30校滿招，除了公立大學19校，還包含東吳大學、中原大學、大同大學、世新大學、台北醫學大學等11所私校。

政府於今年2月啟動私立大專校院學雜費減免政策，大學考試入學分發委員會執行秘書沈聖智觀察，政府補助私校學雜費確實有一些幫助，地理位置在都會區的學校幾乎都滿招，地理位置較偏遠的國立大學則部分缺額。

東吳大學發布新聞稿指出，東吳大學113學年分發管道總招生名額2781名，全數滿招，招生達成率100%，顯示辦學用心深獲家長及學生肯定；東吳近兩年也積極推動創新數位人文的Talent School人才培育書院，提升學子的提案力、實作力、表達力、國際移動力。

同樣在分發管道滿招的中原大學也表示，中原是全台第4所與輝達（NVIDIA）合作AI University的大學，還與台積電合作專屬學程，今年更獲教育部核准成為首間設立「半導體產業學院」的私立綜合大學；中原大學也依靠理工領域的優勢，積極推動人文教育，以「打造人文智慧與人工智慧共融平台」為自我期許。

世新大學113學年分發管道滿招，校方提到，面對少子女化衝擊，世新不僅新聞傳播學院延續滿招佳績，管理學院、人文社會學院、法律學院也因結合傳播、AI等跨域學習，落實「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，獲得學生、家長支持。

113學年分發入學管道缺額最多的私校是實踐大學，有296個缺額。校方回應，113學年總招生人數3123名，缺額比率僅占不到1成，多數集中在高雄校區，在未寄存名額的情況下，表現仍比去年大幅進步，未來將分別針對台北與高雄校區，加速優化調整系所。