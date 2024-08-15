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大學分發電機、資訊持續熱門 私校分數追上國立大學

中央社／ 台北15日電

113學年度大學分發入學管道今天放榜，補教分析，受到近年台灣產業發展影響，電機、資訊相關校系持續熱門，私校也因學費政策影響，部分熱門校系的分數，已追上國立大學。

113學年度大學分發入學管道今天放榜，今年缺額總計2505個，比去年減少3959個，是近4年最低。升學輔導專家劉駿豪分析，主因是今年回流後的招生名額，較去年減少了約5000名。以過去5年來觀察，總名額為控制在3.6萬到3.7萬左右，是比較穩定的數字，不會讓各校產生太大的缺額。

3類組熱門校系排名變動不大，劉駿豪指出，分數前10名有6個醫學系、4個牙醫系，可見考生對牙醫的喜好度還是非常高。舉例來說，台北醫學大學醫學系過去分數比牙醫系高，今年則同分（274分），但也可能跟醫學系改變採計科目有關。

二類組科系採計加權較複雜，劉駿豪說，但若以各科平均分數來看，前10名的校系都與電機、資訊相關，物理、材料、化工等系仍然吸引不少學生選填，畢業出路也很好，但很難擠進前10名榜單。

劉駿豪表示，在輔導填志願時，就發現很多學生特別愛填電機、資訊，許多人台大填完，就會去填清大、陽明交大電機，而不是填台大二類其他系。

另外，像是中央、中山、中興、中正等系的電資科系，以錄取分數而言，已可與台大非電資的熱門校系平起平坐，例如中正電機甲組，近年分數就能追上台大土木系。

劉駿豪也發現，老牌私立學校電資科系，近年也開始超越許多國立大學校系，例如中原資工系錄取分數，便從去年的196分，大幅提升到218分。

私校分數上升、缺額減少，可能與政府補助私立大專院校生學費政策有關。劉駿豪觀察，未來可能有學校的電資科系提供部分名額不採計物理、化學等科目，讓數學拿手的文組學生，也有機會跨入相關領域。

一類組部分，劉駿豪指出，前10熱門校系和往年差不多，前9名都是台大，第10名為政大法律，凸顯一類組學生「選校不選系」的情節仍相當明顯，也很難撼動。

台大 科系 醫學

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