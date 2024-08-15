大學分科放榜 台中一中錄取頂大356人 台中醫學系11人

大學分發入學今放榜，台中一中公布，今年台中一中畢業生面對新制分科測驗挑戰，衝出亮眼成績，今年共514人參加分科測驗，錄取熱門國立大學，包括台清陽交成政等頂大共計356人，其中台大醫學系多達11人。

台中一中說明，台中一中今年畢業生885人，共有514人參加分科測驗，第一班群錄取台大法律系2名、政大法律系3名，錄取台大共15人、政大10人。第二班群錄取台大物理系3人、台大電機4人、資工系1人、陽交大電機2人、資工系3人、成大電機系3人、資工1人，錄取台灣大學18人、清華大學22人、陽明交通大學20人、成功大學24人。第三班群（含數資班及科學班）台大醫學系11名、陽明交通醫學系8人、成大醫學系5人、醫學系（含醫學、中醫、牙醫）74人。

台中一中指出，今年特殊班升學成績耀眼，科學班6成台大，其中1/3醫學或牙醫系，半數電資學系；數理資優班近4成台大大，半數以上醫學或牙醫系，3成電資學系；語文資優班逾7成台大；美術班更出現破紀錄8校系全國榜首。

考取台大醫學系的戎慶一說，他因父親是醫師．母親是護理師，從小兒濡目染，再加上到醫院當志工，對於醫師可以幫病患解除病痛，立志當醫師；他因學測國文成績不如預期，立即為分科測驗備考，他先複習課本，再透過刷題找出「盲點」，勤讀較弱的科目，讀累了就拿強項數學計算，訓練速度；每天保持正常作息，不必刻意壓迫休閒時間、絕不要熬夜讀書，最重要是維持心態穩健。

考取台大醫學系的陳瑞韓喜歡多方嘗試，喜歡下廚、跳舞、追星等，考取中餐丙級證照、參加智慧鐵人創意競賽等。陳瑞韓說，她喜歡在網路上追蹤多名醫師社群，看醫師分享的醫院日常、醫療知識等，覺得醫生的生活很帥氣，因此目標設定台大醫學系。