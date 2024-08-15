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成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

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成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
113升大學分發入學今放榜，升學專家劉駿豪說明，電資科系深受學生喜愛，二類組學生選填志願有「選系不選校」為導向的趨勢。記者張博瑞／攝影
113升大學分發入學今放榜，升學專家劉駿豪說明，電資科系深受學生喜愛，二類組學生選填志願有「選系不選校」為導向的趨勢。記者張博瑞／攝影

113升大學分發入學今放榜，今年整體錄取率94.62%、缺額2505個。升學輔導專家指出，今年整體錄取分數有提升，除醫牙熱門科系，電資科系深受學生喜愛，二類組學生選填志願有「選系不選校」為導向的趨勢，成大資工首度與台大機械同分。

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪說，今年缺額數回穩，熱門醫牙科系變動不大，三類組十大熱門科系仍有4個牙醫系，學生對牙醫系的興趣偏好明確，而北醫醫學系和牙醫系今年則呈同分狀況。二類組十大熱門科系仍被電機、資訊科系占據，且「電資效應」持續發威，劉駿豪舉例，去年台大土木和中正電機甲組同分，今年中正電機則反超5分，而成大資工去年錄取分為245，較台大機械247低，但今年兩校系的最低錄取分都呈255，中字輩4校電機系已可與台大非電資熱門科系平分秋色。

劉駿豪進一步說，除中字輩4校電資科系分數持續躍進，台大電機、資管系的分數仍高居不下，以台大電機今年採計四科（數甲、物理、化學、英文）錄取分數229為例，若加上醫學系多採計的生物科，甚至有可能與陽交大醫學系來競爭；台大資管系在相同的採計標準下，錄取分數則從229跳升至244，成長幅度驚人。

而一類組的熱門科系仍以台大財金、台大法律財法組，及台大法律司法組排名前三甲，劉駿豪分析，一類科系的學生仍以「選校」為主要選填志願的考量，且這種模式未來仍難變。

劉駿豪說，受科技業大熱影響，未來電機系的分數只會越來越高，明後年老牌私校的電機系分數是否會大幅提升，也是未來觀察的重點。

台大 科系 醫學

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