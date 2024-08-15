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南一中8人上台大醫！中醫牙45人創近年新高

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中今年有8人上台大醫，為近年人數最高。記者鄭惠仁／攝影
台南一中今年有8人上台大醫，為近年人數最高。記者鄭惠仁／攝影

大學入學分科測驗今天放榜，台南一中統計該校今年繁星、學測、分科測驗等多種管道入學共有8人上台大醫，創近年來最高紀錄，有48%錄取頂大與中醫牙，其中中醫牙45人，整體成績大躍進。校長廖財顧分析，師生互動緊密、校內讀書風氣好，讓學生的表現更好。

南一中統計，今年以各管道錄取台大醫學系8人，比去年2人、前年5人都大幅成長，也是近幾年上台大醫人數最多一次；各管道錄取台大電機系9人，優於去年度的6人。整體而言，48%錄取台成清交政與中醫牙，87%錄取國立大學與中醫牙，其中上醫學系、中醫系、牙醫系45人；未來產業發展方向以AI為主流，受此影響，學生搶奪相關學系，共有89人錄取國立大學電機、電機系，也比往年多。

校長廖財顧說，南一中推動10年卓越計畫，看到了學生在進步，老師也在進步，今年學測前學生參加考前補充站，晚間留在學校讀書，以及師生間的諮詢互動更為密切，使得學測成績普遍拉升；而部分學生續拚分科測驗，最後複習階段也都留在學校讀書，加上老師的關心，隨時提供諮詢與輔導，再衝出亮麗成績。

廖財顧觀察，今年拚分科測驗而留在學校讀書的人數比去年多，且秩序相當好，顯示學生定下心來讀書，這樣的氛圍助長學生複習能量與效益，成績明顯進步。

中醫 分科測驗 台大

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