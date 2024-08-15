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雙胞胎姊妹考上醫學系、公衛系 虎尾高中升學再創佳績

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾高中應屆畢業生謝智帆（左一）在大學分科測驗中考上台大醫學系，為該校「台大醫」再添一筆。雙胞胎姊妹許瑋秦、許瑋畇（中、右）也分別考取馬偕醫學系和台大公衛系，為該校寫下「雙紀錄」佳績。記者蔡維斌／翻攝
虎尾高中應屆畢業生謝智帆（左一）在大學分科測驗中考上台大醫學系，為該校「台大醫」再添一筆。雙胞胎姊妹許瑋秦、許瑋畇（中、右）也分別考取馬偕醫學系和台大公衛系，為該校寫下「雙紀錄」佳績。記者蔡維斌／翻攝

大學分科測驗今天放榜，虎尾高中再創佳績，並寫下該校創校以來的「雙紀錄」，應屆畢業生謝智帆在大學分科測驗中考上台大醫學系，和繁星錄取台大醫學系的黃聿郁，創下該校兩名應屆畢業生同時考上台大醫學系的紀錄；此外，雙胞胎姊妹許瑋秦、許瑋畇，姊姊繁星考上馬偕醫學系，妹妹在分科測驗也考取台大公衛系，4人為該校寫下創校「雙紀錄」。

虎尾高中學生謝智帆在大學分科測驗中，成功錄取台灣大學醫學系，為虎尾高中的「台大醫」再添一筆，先前黃書郁也在繁星推薦錄取台大醫學系，兩人共同刷新了該校紀錄。

校長陳惠珍說，謝智帆和黃書郁是虎尾高中首度有兩位應屆畢業生考上台大醫學系的紀錄，謝智帆展現優異的自學能力，善於運用網路資源並廣泛閱讀書籍，在數理科表現相當出色，他曾在112學年度數理學科能力競賽決賽中獲得二等獎，並在第25屆TRML個人賽中取得滿分。他允文允武，在校內男子5000公尺賽跑中取得第四名，是一位能靜能動的全能型學生。

此外，雙胞胎姊妹許瑋秦、許瑋畇也有優秀表現，姊姊許瑋秦先前在繁星推薦錄取馬偕醫學院醫學系，妹妹許瑋畇則憑藉分科測驗的優異成績，成功錄取台灣大學公共衛生學系。

陳惠珍指出，4位學生寫下該校的「雙紀錄」，卓越表現彰顯學生的努力，以及老師的辛勤付出，在校期間導師與任課老師陪伴，輔導老師在分科測驗成績公布後，用心協助學生分析落點、選填志願，也為學生的成功提供了堅實的支持，共創佳績，令人欣慰。

分科測驗 台大 醫學院

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