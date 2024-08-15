台大曝明年招生規畫 申請入學名額占比增至51%

113升大學分發入學放榜，國立台灣大學今天表示，今年最終分發入學名額1475個較去年少，全數滿招。台大也表示，針對升大學三大管道，114學年招生會再略微提升申請入學、繁星推薦名額占比，預計屆時申請入學名額占比將再略提升至51.2%。

分發入學今天放榜，台大公布熱門科系最低錄取分數門檻，今年醫學系自費生參採5科，最低錄取分數門檻為287分；牙醫系同樣參採5科，門檻283分。第二類組熱門如電機系參採4科，門檻229分；資工系參採科目和電機系雷同，但數學甲加重計分1.25，門檻來到238.5分。一類組熱門科系如財經系240分，法律系財法組則為292分。

台大註冊組組長李宏森說，今年台大熱門科系最低錄取門檻分數都比去年略高，但每年考試內容、考生都不相同，公告就是讓外界做參考。

針對台大今年整體狀況，李宏森說，今年台大分發入學均滿招，分發入學名額占比於所有招生管道中占34%，但經先前申請入學、繁星推薦名額回流後，名額占比則來到42%，確實高於全國平均38%。

李宏森也說，來年114學年招生，三大招生管道名額變動不會太多，名額占比預計朝繁星、申請增加0.88%、約10個名額，屆時繁星推薦名額占比將從12.08%增為12.4%，申請入學從50.63%增為51.20%，繁星推薦則會約略從37%減為35%，但屆時還要由教育部核定。

李宏森表示，學校近年的想法，多是稍微提高申請入學名額占比，但整體策略仍會尊重學系招生規畫。如果申請入學能招滿當然最好，若流用至分發入學學校也能接受，但嘗試先在申請入學招到好學生，多比一開始就把名額都壓在分發入學來得有彈性。明年台大總招生名額上看3483個，其中包括24個資通訊外加名額。

再者，今年分發入學錄取台大的高中生略有變化。台大統計，今年於分發入學錄取新生仍來自傳統都會區明星高中，其中建中錄取201人最多、北一女中136人次之，師大附中也有120人錄取，成功高中也有64人、中山女高60人。較為特別的是，薇閣中學則緊接師大附中後，有70人錄取，為私校第一。