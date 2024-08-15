分發入學放榜錄取率94.62%！「2505缺額招不滿」近3年最少

113升大學最後一個大型管道分發入學今天上午放榜，考生可上大學考試入學分發委員會網站查詢，並於稍早由考分會公布今年分發入學統計數據。今年寄存名額發威，考分會統計，今年整體錄取率94.62%、缺額2505個，兩者均為近3年來最低。

考分會今天上午召開記者會並公告統計結果，根據考分會統計，今年分發入學總招生名額為3萬7264個，最終登記人數3萬7069人，總計錄取3萬5076人，整體錄取率94.62%，比去年略降，也是111學年招生新課綱考招改制上路後較低的一年。又分發入學已是今年最後一個大型升大學管道，最終剩下2505個缺額招不滿。

但考分會數據也指出，今年公私立大學總計30校足額錄取沒有缺額，但仍有31校沒有招滿。其中以實踐大學缺296個為最多，其次為大葉大學235個，以及中國文化大學245個。若以缺額率觀之，缺額率最高者為玄奘大學，缺額率95.83%，其次為真理大學缺額率79.61%。

受到近年寄存名額制度影響，考分會也統計，今年有5所大學缺額率大於5成，若以所有招生管道統計，則有3所大學缺額率大於25%；又若以學群區分，缺額率最高者為藝術學群，佔該學群名額27.97%，其次為管理學群16.52%

考分會執行秘書沈聖智分析，今年缺額比前兩年銳減不少，綜觀全國公私立學校，未足額錄取系組數262個，有登記但最終沒有錄取者則有1993人，比前兩年稍多。今年學生平均填了59個志願，約在第23個志願時錄取。

沈聖智說，今年分發入學狀況和110年、考招改制前差不多，評估已趨於穩定，缺額數也逐漸回到考招改制前的狀況。核定名額變動不大，但缺額減少主因在於回流名額減少，學生多於特殊選材、繁星就已錄取滿意的校系，也讓分發缺額減少。

沈聖智表示，今年較為熱門的科系還是工程、資訊學群，但因招生母數大，因此個別留下141和238個缺額，但兩者缺額率和過往差不多、差異不大。又文史哲學群缺額172個，學生多在第16、17個志願序獲得錄取，和往年情況亦雷同，「我們並不擔心。」

分發會主任委員沈孟儒也說，資訊學群缺額的確是因招生名額母數較大所導致，又以成大歷史系申請入學缺額狀況，該系於分發入學階段也已補滿、無缺額，「我還是相信行行出狀元。」