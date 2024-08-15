大學分發管道9時公布錄取結果 開放網路查詢
113學年大學分發入學管道提供3萬7264個名額，有3萬7069名考生完成志願登記，今天上午9時將公布錄取結果，並開放網路查詢。
根據大學考試入學分發委員會新聞資料指出，113學年大學分發入學有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名，比112學年少5215名，減幅約12.3%。
113學年大學分發入學有160種採計組合（可參採分科測驗、學科能力測驗、術科測驗），最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」及「英文、數學B、物理」這兩個採計組合，3科合計25級分就可登記。
大學考試入學分發委員會已於4日下午截止登記志願，根據考分會統計，共有3萬7069名考生完成登記，今天上午9時將於考分會網站（http://www.uac.edu.tw）公布分發結果，考分會也會提供錄取率、錄取人數等統計數據。
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