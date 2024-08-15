大學分發入學3.7萬名額 今天上午9時放榜看這查

113學年最後一個大型升大學管道分發入學今天上午放榜，最後階段分發入學提供3萬7264個名額，總計3萬7069名考生完成志願登記，今天9時公布錄取結果，並開放網路查詢。

根據大學考試入學分發委員會資料指出，113學年大學分發入學共有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名，受到近年寄存名額策略等影響，今年較112學年減少5215個名額，減幅約12.3%。

考分會資訊也指出，113學年大學分發入學有160種採計組合，最低登記標準位於「英文、數學A、數學甲」及「英文、數學B、物理」兩項採計組合，3科合計25級分就可登記。

考分會已於4日下午截止登記志願，根據統計，總計3萬7069名考生完成登記，今天上午9時在分發會網站公布錄取結果，考生可至網站查詢（ https://www.uac.edu.tw/ ），屆時亦由考分會提供最低錄取成績、錄取人數等數據。

分發入學考生皆可填100個志願，依照近年趨勢，最終錄取率多在9成以上，但部分學生仍因選填志願數較少或只欲填醫學、電資等科系，因此仍會有少數人落榜。