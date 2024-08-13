分發入學15日放榜 文組競爭少 有望搶較前端校系

一一三分發入學將於十五日放榜，教育團體評析，近年升學趨勢明顯往理工、電資等科系傾斜，申請入學時大批一類組文法商相關科系名額回流分發入學；又碰上一類組學生近年人數減少，今年分科測驗選擇應考歷史、地理、公民的學生，若志在一類組科系，有機會於最後階段「撿漏」，分發上較前端的一類組校系。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，今年分發入學對私校而言應暫時止血，一般大學招生趨於樂觀；對學生而言，今年報考分科測驗歷史、地理、公民的學生均比去年略少，但申請入學時不少國立大學文法商管等科系未招滿，名額都會回流分發入學使用，且傳統二、三類組科系受時事影響競爭激烈，跨考者應非太多。

綜觀今年趨勢，魏佳卉談到，若學生志在一類組科系，評估部分如國貿、管理、企管、外交、地政系、外語、歷史等國立大學科系，於分發入學階段有機會「撿漏」，競爭人數減少配上國立大學科系名額回流，若學生填志願時勇敢往前填，相較往年有機會分發上較好的校系。

全中教理事長高孟琳則認為，考招改制後，分科測驗範圍包括高三加深加廣選修內容，二類組想要再跨考、搶一類組相關科系，也不見得吃香。

高孟琳指出，「沒上過課、自己讀，多少還是會和一類組學生有差距。」頂多拿到基本盤分數，尤其今年公民等科目深層概念試題便不見得能拿到分。評估二類組學生想跨一類組搶校系不容易，但整體趨勢應和去年差不多。

文大大傳系教授王翔郁則談到，普通大學近年狀況都是學生傾向讀理工科，一類組科系競爭者相對少，對一類組興趣明顯且優秀的學生，選校系時確實較吃香。