分發缺額估降 私大寄存將趨緩

一一三升大學最後一個大型管道分發入學將於十五日放榜，若先前繁星推薦、申請入學名額未使用完，均會回流分發。但近年隨學生數減，分發入學也多留下數千個名額未使用，根據教育部高教司資訊，部分私立大學為此兩年間已寄存減招一千多個名額，學界評估，今年分發入學仍會有缺額，但寄存名額將趨緩，私校縮減規模後未來將比拚辦學特色等硬實力。

自一一一學年招生缺額一點四萬個創下歷史紀錄，一一二學年也有逾六千個缺額。名額數比學生數多，迫使私立大學近年寄存減招，高教司統計指出，近兩年文化大學已寄存減招約一七九○個名額，靜宜大學約四六○個、真理大學約五三○個。

總體觀之，近年大專校院每年寄存減招名額總計達上千個。元智大學副校長徐澤志分析，寄存減招是大學碰上招生困難最直接的反應，過去兩年私校大批寄存，主要還是為了顧面子，但寄存實際上對學校成長、續存沒有太大幫助。

徐澤志評估，「寄存真的沒什麼好做了。」很多學校已完成瘦身，評估未來寄存趨勢將會趨緩，私立大學將著重開發新的專業科系、學生有興趣的領域，以此調控科系招生。

東吳大學人社院院長米建國則評析，今年分科測驗考生約四點二萬人，最終約三點七萬人完成分發入學志願登記，人數幾乎等同招生名額，總缺額狀況不會比去年糟，但不免仍有少數學校沒招滿。

米建國也表示，私立大學多數經費來自於學雜費收入，寄存等於自動減少收益，也只是短暫解決招生困難，但並不是最好的解套方案，且愈寄存可能愈弱勢，「外界都認為這間學校到底怎麼了。」一一七學年生源數將探至谷底，私校近年必須有一長遠的辦學規畫，過去台灣的大學都不夠有特色，未來勢必要朝特色辦學發展。

文化大學大傳系教授王翔郁談到，私立大學近年雖招生辛苦，但技職體系學生也會來跨考，加上前兩年努力寄存，評估今年缺額會比去年再少一些，但整體而言少子化趨勢沒有減緩，仍不容樂觀。又可從現行私立科大看到未來私立大學的狀況，少子化下只能往海外拓展，招募更多的越南、印尼學生。