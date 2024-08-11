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大學考試分發3.7萬名額 15日上午9時公告錄取結果

中央社／ 記者許秩維台北11日電
大學分發入學示意圖。聯合報系資料照片
大學分發入學示意圖。聯合報系資料照片

113學年大學分發入學管道提供3萬7264個名額，有3萬7069名考生完成志願登記，8月15日上午9時將公布錄取結果，並開放網路查詢。

根據大學考試入學分發委員會新聞資料指出，113學年大學分發入學有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名，比112學年少5215名，減幅約12.3%。

113學年大學分發入學有160種採計組合（可參採分科測驗、學科能力測驗、術科測驗），最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」及「英文、數學B、物理」這兩個採計組合，3科合計25級分就可登記。

大學考試入學分發委員會已於4日下午截止登記志願，根據考分會統計，共有3萬7069名考生完成登記，8月15日上午9時將於考分會網站公布錄取結果，屆時也將提供最低錄取成績、錄取人數等數據。

分科測驗 英文

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