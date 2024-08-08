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四技二專聯合登記分發今放榜 錄取率達97%這五類學群最夯

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生今放榜，錄取人數計一般生1萬7423人、錄取率達97%。本報系資料照片。
113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生今放榜，錄取人數計一般生1萬7423人、錄取率達97%。本報系資料照片。

113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，上午10時公告錄取榜單，並開放考生上網查詢。技專校院招生委員會聯合會指出，本學年度考生完成上網選填登記志願人數，計1萬7957人，錄取人數計一般生1萬7423人、錄取率達97%，各群類招生名額與錄取人數最多之前5群（類）依序為商業管理群、 機械群、設計群、電機與電子群資電類及餐旅群。

技專校院招生委員會聯合會表示，113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共有69所公私立科技校院，分20招生群類別，提供2364個系科（組）、學程參與招生。一般生實際招生名額計有2萬4496名。技專校院招聯會說明，本學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記選填資格人數為1萬9263人，較112學年度減少2341人。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可至本委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於113年8月9日12:00前，以傳真方式向該委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。

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