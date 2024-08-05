114學年分科測驗加考數乙 排在第2天下午第一節考試

大考中心明日起將發售114學年考試簡章，簡章中提到114學年分科測驗將加考的「數學乙」考科，安排在第2天下午第一節考試。冷氣試場的部分，第一次英語聽力測驗及分科測驗將全面開放，第二次英聽及學科能力測驗會依照天氣預報公布作法。

114學年度考試簡章於8月6日公告與發售，簡章內容包含英聽、學測以及分科測驗3項考試的測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等部分。大考中心請考生務必詳閱簡章，並於各項考試所定期間內，完成報名或應考服務申請相關作業。

114學年英聽測驗舉辦兩次，考試日期分別為113年10月19日及12月14日，考生可以自由選考，成績擇優使用。學測考試日期自114年1月18日至1月20日，共計3日，考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考。

分科測驗考試日期自114年7月11日至7月12，共計2日，考試科目包括數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物共8科，考生可自由選考，各科考試時間均為80分鐘。其中，數學乙是本學年度新增的考科，大考中心指出，將安排於第2天下午第一節考試。

針對考生關心的冷氣試場，大考中心說明，英聽第一次考試與7月的分科測驗都全面開放試場冷氣服務。另因應氣候變遷，12月的英聽第二次考試與1月的學測，將依據交通部中央氣象署天氣預報，公布考試當日是否開放試場冷氣服務及作法，試場冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則。若考試過程中發生冷氣服務中斷時，監試人員會採取開窗或開電扇等措施因應，考生應繼續應考，且不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。