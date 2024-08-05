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114學年分科測驗新增數乙 安排第2天下午考

中央社／ 台北5日電

大考中心今天公布114學年大考日程，其中分科測驗將新增數學乙考科，安排於第2天下午第1節考試；今年12月舉行的英聽和114年1月的學測，將採有條件開放冷氣

大學入學考試中心發布新聞稿指出，114學年考試簡章將於8月6日公告與發售，簡章內容包含高中英語聽力測驗、學科能力測驗、分科測驗的測驗說明、試務作業、試場規則、違規處理辦法。

根據大考中心資料，114學年高中英語聽力測驗依例於學期中辦理，第1次考試於今年10月19日、第2次考試於今年12月14日舉行，考生可自由選考，2次考試皆參加者，成績可擇優使用。

114學年學科能力測驗分為3天施測，於114年1月18日至20日舉行，包含6考科，考生可自由選考；114學年分科測驗分為2天施測，於114年7月11日、12日舉行，共有8考科，考生可自由選考，其中數學乙是114學年新增的考科，安排於第2天下午第1節考試。

大考中心提到，英聽第1次考試（10月）與分科測驗（7月）全面開放試場冷氣；因應氣候變遷，114學年英聽第2次考試（12月）與學測（1月），將依照交通部中央氣象署天氣預報，採有條件開放冷氣，試場冷氣以設定攝氏26至28度為原則。

以113學年學測為例，大考中心宣布，若各考分區（指考場學校）所在鄉鎮市區，於考試當天上午、下午預報溫度達28度（含）以上，將於上午、下午開放試場冷氣。

冷氣 分科測驗 學測

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分科測驗成績上午9時公布 手機簡訊同步通知

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