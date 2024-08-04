分發入學3.7萬人報名15日放榜 名額較去年減少5000人
大考中心7月29日公布113學年分科測驗成績，緊接著自8月1日起開放113學年度大學分發入學登記志願，並已於8月4日下午4時30分截止，經統計共有3萬7069人順利完成登記，人數與去年的3萬7797人相近。不過，今年分發入學名額為3萬7264名，較去年減少5215人，減幅約12.3%。
大學考試入學分發委員會表示，本學年度共3萬7264個名額可以分發，現登記志願主機已完成封存，將即刻開始進行志願分發的電腦及人工檢核作業，預定在8月15日上午9時於考分會網站（http://www.uac.edu.tw）放榜，屆時也將提供最低錄取成績、錄取人數等數據，並同步受理考生分發結果複查。
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