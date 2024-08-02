學測倒數138天「逆襲」上頂大！她列讀書8法：一定要設目標

學測對於每個辛苦的高中生來說都是嚴峻的考驗，每個人的讀書方式也不盡相同。一名女網友發文分享自己的讀書方式和勵志的個人經歷，從原本模擬考的「地名大學」都不到，最終「逆襲」考上成大，並告誡考生「一定要有明確的目標」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己高中時就讀私立高中，升高三的暑假想起了會考失利的經歷，決定發憤圖強，在倒數138天時目標考上交大，雖然前兩次模擬考的成績不理想，連「 地名大學【地名大學】一般指校名冠上地名的大學。 」都不到，她依然每天落實自己的讀書計畫。雖然在學測倒數50天時跟同班男生談了一場戀愛，稍微影響了計畫和心態，但在分手後仍然順利地考上了成大，「逆襲」成功。

對於高三成績平平仍想要上頂大的人，原PO分享8點自己的讀書方法，希望對準備學測的考生有幫助，包括「暑假把學測範圍讀完一次」、「開學開始一邊刷題，一邊複習第二次」、「開學後在學校上開始調作息，早上不要睡覺」、「放學後至少花連續3小時是認真在讀書」、「每天都要背單字」、「平時錯題做成錯題本」、「充足的睡眠，不要熬夜」、「不懂的就問，追根究底」，並在文末提醒，「一定要有明確目標，堅持到底」。

文章一出，網友紛紛分享自己的考試的經歷和心得，「永遠不要太早把目標設得很狹隘，時間過去你的目標會不會改變也說不定，一定要給自己多一些選擇，甚至可以當作第一選擇無法達成時的備胎，也可以防止別人因為自己變心而拿自己說過的話來施壓自己的情況」、「我一直很怕沒辦法上清交資工，每天都覺得自己完蛋了，後悔過去為什麼要放棄讀書，但是學姐的分享給了現在的我很大的信心，謝謝妳」。